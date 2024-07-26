Olimpiyatların Başlamasına Saatler Kala Sabotaj! Tren Seferleri Durduruldu

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj yapıldı.

2024 Paris Olimpiyatlarının başlamasına saatler kala, hızlı tren hattında sabotaj gerçekleşti ve seferler durduruldu.

Fransız yüksek hızlı tren şirketi Eurostar, Paris ile bazı şehirler arasındaki hızlı tren hattına yönelik sabotaj gerçekleştirildiğini, hatları çalıştıran kabloların yakıldığını, trafiğin durdurulduğunu ve bu krizin 800 bin kişiyi etkilediğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanı, "Arızaların giderilmesi zaman alacak. Koordineli kötü niyetli eylemler yüksek hızlı tren hatlarını hedef aldı ve bu, hafta sonuna kadar trafiğin aksamasına yol açacak. Normal tren hattını yeniden başlatacağız ve çok sayıda seferi iptal etmek zorunda kalacağız" dedi.