Önce Gözünü Kaybediyordu, Şimdi de Parmağını Kestirdi! Spor Dünyası Şokta... Her Şey Olimpiyatlar İçin!

Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson, iki hafta önce Perth'teki antrenmanda sağ el parmağını kötü bir şekilde kırdı ve doktorlar, tam iyileşmenin aylar süreceğini belirtti. 30 yaşındaki sporcu, üçüncü kez olimpiyatlara katılma hayalini gerçekleştirmek için parmağını boğumdan yukarı doğru kestirerek hem takım arkadaşlarını hem de antrenörünü şaşkına çevirdi.

Dawson, sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu soyunma odasında parmağını gördüğünde anladığını ve bayıldığını belirtti. O an, Paris Olimpiyatları hayalinin sona erdiğini düşündü. Ancak bir plastik cerraha danıştıktan sonra, cerrahın parmağını onarmak için yapılacak ameliyatın uzun süreceğini ve tam işlevin geri kazanılamayabileceğini söylemesi üzerine, parmağını kestirmenin 10 gün içinde tekrar oynamasını sağlayabileceğini öğrendi.

'YAPMAM GEREKEN BUYDU'

Sözcü'de yer alan habere göre eşi, düşüncesiz bir karar vermemesi konusunda Dawson'ı uyarmış olsa da, sporcu bu kararı bilinçli bir şekilde verdiğini ifade etti. Parlez Vous Hockey podcastine verdiği röportajda, "Kariyerimin sonuna yaklaştığımı biliyorum ve bu benim son olimpiyatlarım olabilir. Hâlâ en iyi performansımı sergileyebileceğimi hissediyorsam, yapmam gereken buydu. Ödemem gereken bedel parmağımın üst kısmını kestirmekse, bunu yaparım" dedi.

Takım kaptanı Aran Zalewski, Dawson'ın kararının takımda şok etkisi yarattığını ancak sonunda onu desteklediklerini belirtti. Paris'teki bir basın toplantısında, "Ne düşüneceğimizi bilemedik. Sonra hastaneye gittiğini ve parmağını kestirdiğini duyduk. İnsanların burada olmak için büyük fedakarlıklar yaptığını biliyoruz. Buraya gelip en üst düzeyde yarışmak için bir ömür boyu seçim ve fedakarlık yaptığınızda, bence onun için bu kolay bir karardı" ifadelerini kullandı.

'GERÇEKTEN KENDİNİ ADAMIŞ'

Avustralya takımının koçu Colin Batch, Dawson'ın takımla birlikte antrenmanlara geri döndüğünü belirtirken, "Matt'e tam not. Paris'te oynamaya gerçekten kendini adamış. Benim yapabileceğimden emin değilim ama o bunu başardı, bu harika" yorumunda bulundu.

Dawson, daha önce de ciddi bir sakatlıkla karşı karşıya kaldı. 2018 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları öncesinde bir hokey sopasıyla vurulduktan sonra neredeyse bir gözünü kaybediyordu. O turnuvada altın madalya kazanan Avustralya için oynamaya devam etti ve Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandıklarında da yine sahadaydı.