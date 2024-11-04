Mourinho Ateş Püskürmeye Devam Ediyor! Bir Paylaşım Daha

Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u deplasmanda 3-2’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, mücadelenin tartışmalı pozisyonları da gündemden düşmedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından bir pozisyonun fotoğrafını daha paylaşarak, tepki gösterdi. Mourinho, Stefano Denswil ve Bright Osayi-Samuel arasında yaşanan ve kırmızı kart bekledikleri pozisyonu paylaşarak, "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart" notunu düştü.

Mourinho, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyor. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" ifadelerini kullanmıştı.