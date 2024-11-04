Peru'da Maç Sırasında Futbol Sahasına Yıldırım Düştü: Bir Futbolcu Öldü, Beşi Yaralandı

Peru’daki bölgesel futbol maçında sahaya yıldırım düştü. 39 yaşındaki futbolcu Hugo de la Cruz Meza hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Son Güncelleme:

Peru'nun Huankayo kentinde Juventud Bellavista ile Familia Chocca arasındaki bölgesel futbol maçının 22’nci dakikasında sahaya yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle sekiz futbolcu aynı anda yere yığıldı. Maç tatil edildi.

The Sun’ın haberine göre, yıldırımın isabet ettiği 39 yaşındaki futbolcu Hugo de la Cruz Meza hayatını kaybederken beş oyuncu da yaralandı. Bir oyuncunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından ülkede 3 bin 259 rakımlı Huancayo gibi yüksek rakımlı bölgelerdeki spor karşılaşmalarında güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı yapıldı.

Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'ya 20 Yıl 6 Ay HapisEski Peru Devlet Başkanı Toledo'ya 20 Yıl 6 Ay HapisDünya

Son Güncelleme:
Kızartma Yaparken Sıçrayan Yağlar İçin En Basit Çözüm: Tavaya 1 Tane Koymak Yetiyor Kızartma Yaparken Sıçrayan Yağlar İçin En Basit Çözüm: Tavaya 1 Tane Koymak Yetiyor
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından TFF Harekete Geçti! Olay Hamle İçin Tarih Belli Oldu TFF Harekete Geçti! Olay Hamle İçin Tarih Belli Oldu
Spor Yazarları Fenerbahçe'nin Trabzon Galibiyetini Böyle Gördü: '3 Puandan Fazlası' Spor Yazarları Fenerbahçe'nin Trabzon Galibiyetini Böyle Gördü
Çiğ Eti Hazırlarken Sakın Bunları Yapmayın: Hayati Tehlikesi Var! Çiğ Eti Hazırlarken Sakın Bunları Yapmayın: Hayati Tehlikesi Var!