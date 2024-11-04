Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından TFF Harekete Geçti! Olay Hamle İçin Tarih Belli Oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, uzatmaların son dakikasında Amrabat'ın golüyle sarı-lacivertli ekibin galibiyetiyle sona erdi. Maç sonrası hakem kararları tepki çekti. Olaylı maçın ardından TFF'nin harekete geçtiği ve yarın Riva'da toplanacağı öğrenildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından TFF Harekete Geçti! Olay Hamle İçin Tarih Belli Oldu

Süper Lig’in 11. haftasında oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı tartışılmaya devam ediyor. 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona eren maç sonrası her iki kulüp de hakem kararlarına tepki göstermişti.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından TFF Harekete Geçti! Olay Hamle İçin Tarih Belli Oldu - Resim : 1

TV100 Spor Koordinatörü Ersin Düzen’in verdiği bilgiye göre TFF Yönetimi derbi sonrasında toplantı kararı aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başında olacağı toplantı yarın sabah Riva'da gerçekleştirilecek.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından TFF Harekete Geçti! Olay Hamle İçin Tarih Belli Oldu - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Dün akşamki mücadelede Fenerbahçe Fred'in golüyle öne geçmiş, Fırtına Banza'nın iki penaltı golüyle önce beraberliği yakalamış sonra da skor üstünlüğünü elde etmişti. Dzeko ile tekrar eşitliği yakalan Sarı-Lacivertliler, son dakikada Amrabat'ın attığı gole sahadan 3 puanla ayrılmıştı.

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Kaynak: TV100

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