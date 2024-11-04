Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından TFF Harekete Geçti! Olay Hamle İçin Tarih Belli Oldu

Süper Lig’in 11. haftasında oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı tartışılmaya devam ediyor. 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona eren maç sonrası her iki kulüp de hakem kararlarına tepki göstermişti.

TV100 Spor Koordinatörü Ersin Düzen’in verdiği bilgiye göre TFF Yönetimi derbi sonrasında toplantı kararı aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başında olacağı toplantı yarın sabah Riva'da gerçekleştirilecek.

NE OLMUŞTU?

Dün akşamki mücadelede Fenerbahçe Fred'in golüyle öne geçmiş, Fırtına Banza'nın iki penaltı golüyle önce beraberliği yakalamış sonra da skor üstünlüğünü elde etmişti. Dzeko ile tekrar eşitliği yakalan Sarı-Lacivertliler, son dakikada Amrabat'ın attığı gole sahadan 3 puanla ayrılmıştı.

Kaynak: TV100