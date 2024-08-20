Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta İkinci Turda!

ABD Açık elemelerinde Macar raket Dalma Galfi'yi yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci tura yükseldi.

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta İkinci Turda!

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre New York Queens'te bulunan USTA Billie Jean King National Tennis Center'de düzenlenen organizasyonda milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk tur eleme maçında 22 numaralı seribaşı Dalma Galfi ile karşılaştı.

Karşılaşmada Dalma Galfi'yi 6-3 ve 6-4 yenen Zeynep Sönmez, elemelerin ikinci turuna yükseldi.

Kaynak: AA

Trabzonspor'da Yıldız İsim Yuvadan Uçtu Trabzon'da Yıldız İsim Yuvadan Uçtu
Arnavutköy'de Dehşet Veren Kaza Anı Saniye Saniye Görüntülendi Arnavutköy'de Dehşet Veren Kaza Anı Saniye Saniye Görüntülendi
81 İldeki Kiracılar Yaşadı : Ev Sahiplerinden Tazminat Alabilecekler 81 İldeki Kiracılar Yaşadı : Ev Sahiplerinden Tazminat Alabilecekler
Dursun Özbek'ten Kafa Karıştıran İlkay Gündoğan Açıklaması Kafa Karıştıran İlkay Gündoğan Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Şiddetli Sağanak Alarmı!
Reha Muhtar Entübe Edildi Reha Muhtar Entübe Edildi
AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem | Son Depremler AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem
Kriz Derinleşiyor, Sektör Devleri İflasın Eşiğinde: Binlerce Firma Konkordato Talebinde Bulundu Kriz Derinleşiyor, Sektör Devleri İflasın Eşiğinde
E-5 Karayolunda Her Gün Kilometrelerce Yürüyen Adam Evinde Ölü Bulundu İstanbul'un 'Yürüyen Adam'ından Acı Haber