Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta İkinci Turda!

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre New York Queens'te bulunan USTA Billie Jean King National Tennis Center'de düzenlenen organizasyonda milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk tur eleme maçında 22 numaralı seribaşı Dalma Galfi ile karşılaştı.

Karşılaşmada Dalma Galfi'yi 6-3 ve 6-4 yenen Zeynep Sönmez, elemelerin ikinci turuna yükseldi.

Kaynak: AA