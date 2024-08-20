Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta İkinci Turda!
ABD Açık elemelerinde Macar raket Dalma Galfi'yi yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci tura yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre New York Queens'te bulunan USTA Billie Jean King National Tennis Center'de düzenlenen organizasyonda milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk tur eleme maçında 22 numaralı seribaşı Dalma Galfi ile karşılaştı.
Karşılaşmada Dalma Galfi'yi 6-3 ve 6-4 yenen Zeynep Sönmez, elemelerin ikinci turuna yükseldi.
Kaynak: AA