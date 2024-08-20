Trabzonspor'da Yıldız İsim Yuvadan Uçtu

Trabzonspor'da Maxi Gomez ile yollar ayrıldı. Kulübün açıklamasında Gomez'e 4 eşit taksit halinde 700 bin Euro fesih bedeli ödeneceği bildirildi.

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Trabzonspor'da Yıldız İsim Yuvadan Uçtu

Süper Lig ekibi Trabzonspor’da beklenileni veremeyen Maxi Gomez ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Kulüpten 28 yaşındaki Uruguaylı oyuncu hakkında yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, ayrıca Maxi Gomez'e 4 eşit taksit halinde 700 bin Euro fesih bedeli ödeneceğini de KAP'a bildirdi.

Trabzonspor formasını 35 kez terleten Gomez, 7 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

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