Milli kanoculardan tarihi başarı: Bir ilki başardılar

Sırbistan'da heyecanla devam eden 23 Yaş Altı ve Gençler Kano Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan müthiş bir başarı geldi.

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Milli kanoculardan tarihi başarı: Bir ilki başardılar

Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Kano Avrupa Şampiyonası'nda ekip teknesinde gümüş madalya elde eden milli kanocular, bu alanda bir ilki başardı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Taha Erkam Usta ve Rahmi Kaan Karahan çifti, K2 1000 metre yarışında gümüş madalya kazandı.

Milli sporcular, kano tarihinde ekip teknesinde ilk madalyayı kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA

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