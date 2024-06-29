Fenerbahçe'den yeni transfer bombası: O futbolcuya göz diktiler

Futbol dünyasında transfer fırtınası devam ediyor. Dört büyüklerin hangi futbolcuları kadrosuna katacağı merak ediliyor.

Gelen bilgilere göre sarı-lacivertliler, Sırpların 9 milyon euroluk futbolcusuna kancayı takmış durumda.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER BOMBASI

tv100.com'un haberine göre; Sarı lacivertlilerde Avusturya kampından sonra Kent ile yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Sarı lacivertliler de bu nedenle Sırpların 9 milyon euroluk futbolcusuna kancayı taktı.

3 POZİSYONDA DA OYNAYABİLİYOR

Mozzart Sport SR'nin haberine göre Fenerbahçe, FC Toulouse'tan Sparta Prag'a kiralanan Veljko Birmancevic ile ilgileniyor.

1,79 boyundaki Veljko Birmancevic, sağ ve sol kanat ile forvet pozisyonlarında forma giyebiliyor.

EURO 2024'TE OYNUYORDU

Birmancevic şu anda Sırbistan ile EURO 2024'de mücadele ediyor ve 2 maçta da forma giymeyi başardı. Ancak ülkesi, grubunda sonuncu olması nedeniyle turnuvaya veda etti. Fenerbahçe'nin de Sırbistan'ın elenmesiyle birlikte görüşmelere başlayadığı iddia edildi.

2 MİLYON 30 BİN EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Sparta Prag'ın 2 milyon 30 bin euro satın alma opsiyonu hakkı var. Kulübün bu hakkı kullandıktan sonra oyuncuyuı Fenerbahçe'ye satabileceği değerlendiriliyor. Piyasa bedeli ise şu an 9 milyon euro.