İsviçre son şampiyon İtalya'yı eledi, çeyrek finale adını yazdırdı

İsviçre, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda son şampiyon İtalya'yı 2-0 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Maçın ilk yarısında 37. dakikada Remo Freuler'in golüyle öne geçen İsviçre, ikinci yarıya da hızlı başladı ve 46. dakikada Ruhen Vargas'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Maçın kalan dakikalarında İtalya ataklarını sürdürse de İsviçre savunması direnişini sürdürdü ve golü engellemeyi başardı. Son şampiyon İtalya, 57. dakikada Schars ve 74. dakikada Scamacca ile direklere takıldı ve maçı kazanamadı.

Bu sonuçla birlikte İsviçre, EURO 2024'teki ilk çeyrek finalist olan takım oldu. Son şampiyon İtalya ise turnuvaya veda etti.

İsviçre, çeyrek finalde İngiltere ve Slovakya arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA