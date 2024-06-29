Bertuğ Yıldırım'dan Avusturya maçı öncesi sert açıklama: 'İntikam olarak görüyoruz'

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Bertuğ Yıldırım, EURO 2024 son 16 turunda karşılaşacakları Avusturya maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bir hazırlık maçından dolayı yaramız var. Bir tık da olsa intikam olarak görüyoruz bu maçı. Onlardan alınacak çok şeyimiz var" dedi.

Bertuğ Yıldırım'dan Avusturya maçı öncesi sert açıklama: 'İntikam olarak görüyoruz'

A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2024 son 16 turundaki Avusturya karşılaşması için basın toplantısı düzenlendi.

Takımın genç oyuncularından Bertuğ Yıldırım, Avusturya maçına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türk-Avusturya arasındaki hazırlık maçı yenilgisini "intikam" olarak gördüklerini belirterek, "Onlardan alınacak çok şeyimiz var" dedi.

'İNTİKAM OLARAK GÖRÜYORUZ BU MAÇI'

Finale kadar gidebileceklerini vurgulayan genç milli, "Bu turnuvada kademe kademe hedef koyduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı ancak rakibimiz Avusturya olunca. Bir hazırlık maçından dolayı yaramız var. Bir tık da olsa intikam olarak görüyoruz bu maçı. Onlardan alınacak çok şeyimiz var. Herkes o maça çok motive. Avusturya'nın gelmesi daha iyi oldu. Onlar da çok iyi bir takım ama Türkler arasındaki o şey yanıyor şu anda. Takımdaki ağabeylerimiz bize eşit şekilde davrandığı için takımdaki kimse kendini genç gibi hissetmiyorum. Ucu bucağı olmayan bir jenerasyonumuz var. Arda, Kenan, Semih..." ifadelerini kullandı.

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