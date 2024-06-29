Fenerbahçe, 2-1 galip geldi!

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, ilk etap kampının son gününde Romanya ekibi Petrolul Ploiesti ile hazırlık maçı yaptı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, müsabakaya; Osman Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Fred, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko 11’iyle başladı.

FENERBAHÇE'DE LEVENT MERCAN DA İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'de Mourinho ikinci yarıda ise; Zeki Dursun, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, Emre Mor, Umut Nayir, Yusuf Akçiçek ve Emirhan Arkutçu’ya görev verdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan da formasıyla ilk maçına çıktı.

FENERBAHÇE-PETROLUL PLOİESTİ KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Karşılaşmanın 35. dakikasında Grozav'ın ceza sahası içinde çıkardığı topu Bratu, tek dokunuşla filelere gönderdi.

Fenerbahçe 41. dakikada Edin Dzeko ile eşitliği sağladı; Cengiz Ünder'in ceza sahasına uzun topunu kontrol eden Dzeko, rakibininde sıyrılarak sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla takımının ilk golünü kaydetti.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan mücadelenin devre arasında Fenerbahçe, 7 değişiklik yaptı.

57. dakikada ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Miha Zajc, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Daha sonraki bölümde Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek ve Emirhan Arkutcu da süre aldı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN KAMP PROGRAMI

Öte yandan bu müsabakayla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde kamp yapacak.



Avusturya kamp programı dahilinde oynanacak maçlar şu şekilde;



6 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Admira Wacker

19:00 (Yerel saat)

BSFZ ARENA



10 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe - Hajduk Split

19:00 (Yerel saat)

Merkur Arena



13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe – Strasbourg

18:30 (Yerel saat)

Merkur Arena

Kaynak: Gerçek Gündem