Son 16 turu: EURO 2024'te günün maçları
EURO 2024'te son 16 turu heyecanı bugün başlıyor.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları bugün başlıyor.
İlk olarak bugün saat 19:00'da İtalya ve İsviçre Berlin Olimpiyat Stadı'nda çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.
Saat 22:00'da da ev sahibi Almanya ile Danimarka, Dortmund'da karşı karşıya gelecek.
Her iki maç da naklen TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
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