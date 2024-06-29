Son 16 turu: EURO 2024'te günün maçları

EURO 2024'te son 16 turu heyecanı bugün başlıyor.

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Son 16 turu: EURO 2024'te günün maçları

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları bugün başlıyor.

İlk olarak bugün saat 19:00'da İtalya ve İsviçre Berlin Olimpiyat Stadı'nda çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

Saat 22:00'da da ev sahibi Almanya ile Danimarka, Dortmund'da karşı karşıya gelecek.

Her iki maç da naklen TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Euro 2024 Almanya İtalya
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