Galatasaray'da çifte ayrılık

Türkiye Basketbol Ligi'nde ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Ekmas'da iki oyuncu ile yollar ayrıldı.

Galatasaray, Corey Walden ve Klemen Prepelic'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullandı.

Sarı kırmızılıların iki oyuncu ile de yollarını ayrıdığı belirtildi.

Walden, bu sezon Türkiye Ligi'nde 6.3 sayı, 1.7 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarını yakaladı.

Prepelic ise 14.2 sayı, 2.9 ribaund ve 5.6 asist üretti.

Kaynak: Gerçek Gündem