Milli judocular, Bulgaristan'da Madalya Peşinde
Milli judocular, Bulgaristan'da tatamiye çıkacak. Organizasyonda 11 kadın ve 15 erkek milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Büyükler Sofya Avrupa Judo Açık Turnuvası'nda Türkiye, 11 kadın, 15 erkek sporcuyla tatamiye çıkacak.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bugün başlayan organizasyonda 39 ülkeden 385 judocu madalya mücadelesi verecek. Organizasyon 1 Şubat Pazar günü sona erecek.
Turnuvada, Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:
Erkekler:
Yunus Emre Esenboğa, Emirhan Karahan (60 kilo), Ali Bozkurt, Berkay Aydın, Davut Toktay, Azmi Kocabey (66 kilo), Emre Karaduman, Yücel Göker, Enes Çakan, Soner Kumtaş (73 kilo), Umut Demirel (81 kilo), Musa Şimşek, Enes Pınar (90 kilo), Ozan Kazel (100 kilo), Tunahan Tutar (+100 kilo).
Kadınlar:
Elif Kırt, Sura Nil Karasu, Şeyma Yıldırım, Meryem İclal Arslan (52 kilo), Elif Ağar (57 kilo), Betül Comart, Ceyda Vatansever (63 kilo), Sümeyye Kaya, Şeyda Nur Çiçek, Rümeysa Koto (70 kilo), Yağmur Yılmaz (+78 kilo).
Kaynak: AA