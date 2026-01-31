Milli judocular, Bulgaristan'da Madalya Peşinde

Milli judocular, Bulgaristan'da tatamiye çıkacak. Organizasyonda 11 kadın ve 15 erkek milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Son Güncelleme:
Milli judocular, Bulgaristan'da Madalya Peşinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Büyükler Sofya Avrupa Judo Açık Turnuvası'nda Türkiye, 11 kadın, 15 erkek sporcuyla tatamiye çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bugün başlayan organizasyonda 39 ülkeden 385 judocu madalya mücadelesi verecek. Organizasyon 1 Şubat Pazar günü sona erecek.

Turnuvada, Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Erkekler:

Yunus Emre Esenboğa, Emirhan Karahan (60 kilo), Ali Bozkurt, Berkay Aydın, Davut Toktay, Azmi Kocabey (66 kilo), Emre Karaduman, Yücel Göker, Enes Çakan, Soner Kumtaş (73 kilo), Umut Demirel (81 kilo), Musa Şimşek, Enes Pınar (90 kilo), Ozan Kazel (100 kilo), Tunahan Tutar (+100 kilo).

Kadınlar:

Elif Kırt, Sura Nil Karasu, Şeyma Yıldırım, Meryem İclal Arslan (52 kilo), Elif Ağar (57 kilo), Betül Comart, Ceyda Vatansever (63 kilo), Sümeyye Kaya, Şeyda Nur Çiçek, Rümeysa Koto (70 kilo), Yağmur Yılmaz (+78 kilo).

Kaynak: AA

Etiketler
spor Bulgaristan
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Trabzonspor Takım Otobüsüne Saldırı! Trabzonspor Takım Otobüsüne Saldırı!
Beşiktaş Orta Sahaya Takviye Yaptı Beşiktaş Orta Sahaya Takviye Yaptı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Rapçiler ve YouTuberlara Gözaltı
Milyonların Beklediği Haber Geldi: Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi
Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu
İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama