Beşiktaş Orta Sahaya Takviye Yaptı

Beşiktaş, orta saha hattını Kristjan Asllani'yle güçlendirdi. Siyah-beyazlı kulüp, bonservisi Inter’de bulunan ve bu sezon Torino’da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun transferini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Asllani’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralandığı ve anlaşmada satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi. Genç oyuncu, transferin ardından sağlık kontrollerinden geçti. Kariyerine Empoli’de başlayan Asllani, 2022’de Inter’e transfer oldu. İtalyan ekibiyle üç sezonda 99 maça çıkan Arnavut orta saha, bu sezon Torino formasıyla 16 karşılaşmada görev aldı.