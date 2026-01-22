Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye Veda Etti

Fransa ekibi Rennes'e transfer olacağı belirtilen Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti.

Son Güncelleme:
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye Veda Etti
Ara transfer döneminde İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı.

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile anlaşmaya varıldığı belirtilen Szymanski, sosyal medyadan paylaştığı mesajla Fenerbahçe'ye veda etti.

Szymansk veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi bugün benim için veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu gömleği giymek benim için bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese, günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Ve tabii ki tüm taraftarlara, bu kulübün kalbine, her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum ve gelecek için en iyisini diliyorum."

SZYMANSKİ’NİN PERFORMANSI

2023 yazında Dinamo Moskova’dan 9 milyon 750 bin Euro bedelle kadroya katılan Szymanski, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 134 karşılaşmada görev aldı. Sahada kaldığı bu maçlarda 22 kez fileleri havalandıran ve 30 asist yapan oyuncu, toplamda 52 golde doğrudan pay sahibi oldu.

Etiketler
Szymanski Fenerbahçe
