Trabzonspor Takım Otobüsüne Saldırı!

Trabzonspor Kulübü, takım otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı yapıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. Bordo-mavili kulüp, sosyal medyadan açıklama paylaşarak olayı kınadı. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

''KINIYORUZ! Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.
Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz."

