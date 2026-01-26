Beşiktaş, Küme Hattındaki Eyüpspor'a Takıldı

Küme hattındaki Eyüpspor deplasmanında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında iki kez geriye düşen siyah-beyazlılar, sahadan 1 puanla ayrılırken zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı. Maça etkili başlayan Beşiktaş, 6. dakikada Orkun Kökçü’nün kaleci hatasını affetmeyen uzak mesafe golüyle öne geçti. Ancak Eyüpspor oyundan kopmadı. İlk yarıda bulduğu gol VAR incelemesiyle iptal edilen ev sahibi ekip, ikinci yarının başında baskısını artırdı.

EYÜPSPOR ÖNE GEÇTİ

57. dakikada Umut Bozok’un şık golüyle eşitliği sağlayan Eyüpspor, 65. dakikada Emre Akbaba’nın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Beşiktaş bu gole 76. dakikada Cengiz Ünder’in direkten ağlara giden şutuyla karşılık verdi. Kalan dakikalarda siyah-beyazlılar galibiyet için yüklense de direkler ve kaçan net fırsatlar skoru değiştirmedi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ancak 33 puanda kaldı. Liderle arasındaki puan farkı 13’e yükseldi. Eyüpspor ise alt sıralardaki mücadelesinde kritik 1 puan kazandı.

Son Güncelleme:
