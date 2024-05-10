Milli Güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024'e uçuyor

Milli güreşçi Nesrin Baş, adeta minderde fırtına gibi eserek, 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde 62 kilo kategorisinde Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 yenerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde heyecanla takip edilen müsabakada Nesrin Baş, rakibine karşı üstün bir mücadele sergiledi ve 10-6'lık skorla zafere ulaşarak Paris 2024 vizesini kazandı.