Milli Güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024'e uçuyor
İstanbul'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 62 kiloda Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Milli güreşçi Nesrin Baş, adeta minderde fırtına gibi eserek, 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde 62 kilo kategorisinde Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 yenerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.
Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde heyecanla takip edilen müsabakada Nesrin Baş, rakibine karşı üstün bir mücadele sergiledi ve 10-6'lık skorla zafere ulaşarak Paris 2024 vizesini kazandı.