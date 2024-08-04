Milli Boksör Hatice Akbaş, Finale Yükseldi!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo yarı finalinde Güney Kore'den Aeji Im'i 3-2 yenerek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Hatice Akbaş, Güney Koreli Aeji Im'le karşı karşıya geldi. Aeji Im'i 3-2 yenerek finale yükselen Hatice Akbaş, sevinç yaşadı.
Milli boksör 8 Ağustos Perşembe akşamı Çin'den Yuan Chang ile olimpiyat şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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