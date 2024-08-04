Motogp Britanya GP: Sezonun 10. Yarışını Enea Bastianini Kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistte 20 tur üzerinden yapıldı.

Enea Bastianini, 39 dakika 51.879 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon ilk etap galibiyetini elde etti. Prima Pramac ekibinden İspanyol Jorge Martin, liderin 1.931 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo'dan İtalyan Francesco Bagnaia ise takım arkadaşının 5.866 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı. Bu sonucun ardından Martin, genel klasmanda Bagnaia'yı geçerek zirveye yerleşti.

Sezonun 11. yarışı, 16-18 Ağustos'ta Avusturya'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 241

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 238 puan

3. Enea Bastianini (İtalya): 192

4. Marc Marquez (İspanya): 179

5. Maverick Vinales (İspanya): 130

Kaynak: AA