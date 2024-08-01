İlk Boks Madalyasını Garantiledi! Milli Boksör Hatice Akbaş Paris 2024'te Yarı Finalde
Milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kg çeyrek finalinde Moğol rakibi Enkhjargal Munguntsetseg'i mağlup etti. Böylece Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk boks madalyasını garantilemiş oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kg çeyrek finalinde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı finale kalarak madalyayı garantileyen Hatice Akbaş'ın, finale yükselme mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.
Kaynak: İHA