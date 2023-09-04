Melissa Vargas, şampiyonluk kutlamalarında canlı yayını bastı: İşte o anlar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa zaferi kutlamalarında Melissa Vargas'ın canlı yayına atlayarak girdiği anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Melissa Vargas, şampiyonluk kutlamalarında canlı yayını bastı: İşte o anlar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün Sırbistan'ı 3-2 yenerek CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Bugün sabah saatlerinde ülke dönen milli oyuncular, akşam şampiyonluk kutlamasında bir araya geldi.

VARGAS CANLI YAYINI BASTI

Kutlamalarda turnuvaya damga vuran Melissa Vargas, Hande Baladin ve Zehra Güneş'in NTV canlı yayınında röportaj verdiği sırada canlı yayını bastı.

O anlar kameralara yansıdı:

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