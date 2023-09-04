Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, yeni transferi Tayfur Bingöl'ü resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya başarılar dilendi.

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Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferini resmen duyurdu. Siyah-beyazlı ekip bir süredir bonservis pazarlıklarında bulunduğu Alanyaspor ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

Kaynak: Gerçek Gündem

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