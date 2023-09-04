Hakan Çalhanoğlu için TFF sitesinde lisans kaydı açıldı! Adresi hangi takım olacak?

Transfer sezonunun sonuna yaklaşırken hareketlilik arttı. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için TFF'nin sitesinde lisans kaydı açıldı.

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Hakan Çalhanoğlu için TFF sitesinde lisans kaydı açıldı! Adresi hangi takım olacak?

Avrupa maçları için UEFA’ya liste kaydı yaptırma saatlerinde sona doğru gelinirken flaş bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sitesinde milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için lisans kaydı açıldı.

Hakan Çalhanoğlu için TFF sitesinde lisans kaydı açıldı! Adresi hangi takım olacak? - Resim : 1

Ancak, Çalhanoğlu’nun adresinin hangi takım olacağı halen belirsizliğini koruyor.

Çalhanoğlu’nun İtalya’nın Inter ekibiyle 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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