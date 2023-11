Mauro Icardi'nin temsilcisi görüştüğü takımı açıkladı: Taraftar çıldırdı!

Galatasaray’ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint Germain’den (PSG) kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Üç yıllık sözleşmeye imza atan futbolcu, ilk yılında olduğu gibi ikinci sezonunda da gollerine devam ediyor. Şimdiye kadar sarı-kırmızılı takımda 20 maça çıkan Icardi, 15 gol attı, 3 asist yaptı. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcunun yeniden gollerine devam etmesi beklenirken İtalya basını çarpıcı bir transfer iddiasını ortaya atmıştı.

REAL MADRID İDDİASI

Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’in forvet transferi yapmak istediği ve Mauro Icardi için 15 milyon euro teklif yapacağı iddia edilmişti. Ancak Galatasaray’a teklif yapılmadığı belirtilmişti. Galatasaray taraftarı futbolcunun takımda kalmasını isterken futbolcunun avukatlığını yapan Elio Letterio Pino, transfer iddiaları için konuştu. Fanatik’e açıklama yapan Pino, futbolcu için resmi bir teklif almadıklarını ifade etti.

Pino, “Icardi için resmi bir teklif henüz yok. Şu an (dün TSİİ 17.00) Madrid’deyim. Real Madrid’in Icardi için bir teklifi yok. Resmi ya da resmi olmayan bir teklif yapmadılar henüz. Ancak Real Madrid yetkilileri ile konuşuyoruz” dedi. İstanbul’da Erden Timur ile görüşeceğini belirten Pino, “Pazartesi günü Erden Timur’la görüşmek için İstanbul’a geleceğim. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray- Manchester United maçını izleyip, perşembe günü İstanbul’dan ayrılacağım. Elbette Mauro ile de zaman geçireceğim. Şu an için başka bir şey söyleyemem” şeklinde konuştu. Pino’nun bu sözleri yıldız futbolcuyu çok seven ve takımda kalmasını isteyen Galatasaray taraftarını kızdırdı.