Mario Balotelli trafik kazası geçirdi!

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli geçtiğimiz günlerde dizinden ameliyat edilmişti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün İtalya'da dizinden ameliyat edildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.

BALOTELLI ÜLKESİNDE KAZA YAPTI

Tedavi sürecini İtalya'da geçiren Mario Balotelli, Brescia şehrinde bir trafik kazası geçirdi. Polis yetkilisine dayandırılan iddiaya göre alkol muayenesine girmeyi reddeden Balotelli, ambulansla hastaneye götürüldü.