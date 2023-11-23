TFF açıkladı: Süper Kupa Suudi Arabistan'da oynanacak

TFF, Türkiye Kupası'nın daha önce de açıklandığı gibi Suudi Arabistan'da oynanacağını ve kararın değiştirilmeyeceğini açıkladı.

TFF açıkladı: Süper Kupa Suudi Arabistan'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi için çalışmalar yapıldığı ve yeni pazarlara ulaşmak adına Türk futbolunun dünyaya açılmasının hedeflendiği vurgulandı.

A Milli Futbol Takımı ve kulüp takımlarının Avrupa'daki grafiğinin yükseldiğine vurgu yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Tarihimizde ilk kez grubumuzda lider olarak katılmaya hak kazandığımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası da Türk futbolunu dünya vitrinine taşıyacak çok önemli organizasyonlar olacaktır. Bu başarıların sürdürülebilirlik kazanması için özellikle kulüplerimizin mali açıdan rekabet edebilir seviyelere ulaşması gerekmektedir. TFF olarak bu çerçevede Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak üzere çok önemli projeler yürütmekteyiz. Bu sezon öncesinde Trendyol ile yaklaşık 700 milyon TL'lik bedelle Süper Lig ve 1. Lig tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attık. Dünyanın marka ve piyasa değeri en yüksek ligleri olan Premier League, La Liga ve Serie A'nın yaptığı gibi futbolumuzun prestijini yurt dışına taşıyarak, yeni sponsorluk ve iş birliği modelleriyle daha çok gelir elde edebilmeyi hedefliyoruz."

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