EURO 2024 play-off turunda eşleşmeler belli oldu

EURO 2024 play-off turunda eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

EURO 2024 play-off turunda eşleşmeler belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off etabının eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:

A Yolu: Polonya-Estonya / Galler-Finlandiya

B Yolu: İsrail-İzlanda / Bosna Hersek-Ukrayna

C Yolu: Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan

21 Mart 2024'te tek maç sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart'taki finalde karşı karşıya gelecek. Finali kazanacak ekipler de şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'ün grup kura çekimi ise 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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