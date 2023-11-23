Beşiktaş'ta Eric Bailly sakatlandı

Beşiktaş'ta forma giyen stoper Eric Bailly'nin, uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

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Beşiktaş'ta Eric Bailly sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, Eric Bailly'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Eric Bailly'nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Kaynak: AA

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