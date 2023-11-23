Fenerbahçe için Çağlar Söyüncü iddiası

Savunmada yaşanan sakatlıklarla başı dertte olan Fenerbahçe, rotayı Çağlar Söyüncü'ye çevirdi.

Fenerbahçe için Çağlar Söyüncü iddiası

Savunma bölgesinde yaşanan sakatlıklarla mücadele eden Fenerbahçe gözünü milli yıldıza dikti.

Sarı lacivertli kulübün Çağlar Söyüncü’yü listesine aldığı iddia edildi.

İspanyol basını, Atletico Madrid'de yalnızca 74 dakika oynayan milli futbolcuyu Fenerbahçe'nin kiralamaya çalıştığını bildirdi.

Dario AS'ın haberine göre; Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla stoper krizi yaşayan Fenerbahçe'nin, Çağlar Söyüncü'yü ara transferde kiralamak istediğini duyurdu.

Haberde ayrıca Sarı-Lacivertliler'in, Çağlar Söyüncü'nün ikinci yarıda alacağı ücreti karşılamayı teklif ettiği bildirildi. Bir kiralama bedeli de verilebileceği aktarıldı.

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