Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 13.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara sona erdi. Trendyol Süper Lig’de heyecan 13.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda maçlar 25 Kasım Cumartesi, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Söz konusu maçları yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
25 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
26 Kasım Pazar
13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
27 Kasım Pazartesi
20.00 Başakşehir - Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan