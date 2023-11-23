Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara sona erdi. Trendyol Süper Lig’de heyecan 13.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda maçlar 25 Kasım Cumartesi, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Söz konusu maçları yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

25 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

26 Kasım Pazar

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

27 Kasım Pazartesi

20.00 Başakşehir - Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan