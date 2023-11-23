Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 13.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara sona erdi. Trendyol Süper Lig’de heyecan 13.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda maçlar 25 Kasım Cumartesi, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Söz konusu maçları yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

25 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

26 Kasım Pazar

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

27 Kasım Pazartesi

20.00 Başakşehir - Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Bu cuma vizyona girecek filmler belli oldu! İşte korkudan aksiyona merakla beklenenler Bu cuma vizyona girecek filmler belli oldu!
Milli ara Fenerbahçe'ye yaradı: Becao hariç tüm sakatlar Sivas maçına Milli ara Fenerbahçe'ye yaradı: Becao hariç tüm sakatlar Sivas maçına
Ertuğrul Doğan: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur Ertuğrul Doğan: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur
Tekirdağ’da görülmemiş bolluk! Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı Tekirdağ’da görülmemiş bolluk! Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı
ÇOK OKUNANLAR
Merakla beklenen İstanbul anketi: İşte İmamoğlu'na yeniden oy vereceklerin oranı! Merakla beklenen İstanbul anketi: İşte İmamoğlu'na yeniden oy vereceklerin oranı!
Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıktı: "Bütün servetim sendeydi" Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıktı
Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı belli oldu: Seçim sürprizi gelebilir! Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı belli oldu
'Fatih Terim fonu' nasıl işledi? Seçil Erzan'ın ikna görüşmeleri ortaya çıktı! 'Fatih Terim fonu' nasıl işledi? Seçil Erzan'ın ikna görüşmeleri ortaya çıktı!
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolü yayımladı! 'İlk kez göreceksiniz' Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolü yayımladı!