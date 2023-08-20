Maçta sakatlanan Trezeguet'ten kötü haber! Omurgası kırıldı

Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin kaburgasının kırıldığı açıklandı.

Maçta sakatlanan Trezeguet'ten kötü haber! Omurgası kırıldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında dün oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Teklic'e bırakan Trezeguet'nin kaburgasında kırık tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in Mısırlı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet’nin Acıbadem Maslak Hastanesi’nde yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

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