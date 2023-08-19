Galatasaray, Faslı oyuncuyu kiraladı

Galatasaray, Chelsea'nin Faslı oyuncusu Hakim Ziyech'i bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Faslı oyuncuya 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 587 bin 500 euro sezonluk ücret ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2 milyon 850 bin euro sezonluk ücret ödeneceği belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.”