Fatih Altaylı'dan çarpıcı Emre Belözoğlu iddiası: 'Bir kişiyi öldürdü, herkes biliyor!'

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında yaptığı programda eski futbolcu Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Daha önce Belözoğlu için "ey Emre, ey Fethullah'ın çocuğu" ifadelerini kullanan Altaylı bu kez de Emre'nin daha önce bir kazaya karıştığını ve bu kazada bir kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Altaylı kazada Emre'nin yanında Başakşehir'in sahibi olan Göksel Gümüşdağ'ın olduğunu söylerken, Gümüşdağ'ın futbolcuları FETÖ zikirlerine götürdüğünü de ifade etti.

Fatih Altaylı şunları söyledi, "Emre, Eyüpsultan'a giderken bir kaza yaptı ve bir kişiyi öldürdü. Bunu o zamanlar herkes biliyor. Emre o kazayı yaptığında yanında Başakşehir'in sahibi olan Göksel Gümüşdağ vardı. Futbolcuları sürekli kulüpten alıp FETÖ zikirlerine götüren kimdi? Aynı kişi."