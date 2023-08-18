AKP'li belediye kadınlara özel tur düzenledi, erkek çocukların gitmesini yasakladı

AKP'li Bağcılar Belediyesi, kadınlara özel olarak gerçekleştireceğini duyurduğu özel deniz turuna erkek çocukların gelmesini yasakladı.

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AKP'li belediye kadınlara özel tur düzenledi, erkek çocukların gitmesini yasakladı

İstanbul’daki AKP’li Bağcılar Belediyesi tepki çekecek bir adım attı.

Bağcılar Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı “Denizin Keyfini Çıkarmaya Hazır Mısınız? Haydi Â-lâ Şile Kadınlar Plajına” başlıklı duyuruda “kadınlara özel” deniz turu düzenlediğini açıkladı.

Duyuruda, Şile’de kadınlara plajına gezi düzenleneceği, katılımın 14-65 yaş arası ile sınırlı olduğu ve erkek çocukların kabul edilmeyeceği belirtildi.

"ERKEK ÇOCUK KABUL EDİLMEYECEK"

Açıklamada, “Programımıza ‘erkek çocuk’ kabul edilmeyecektir. Kadınlar plajı ziyareti programına katılmak için Bağcılar'da ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır” denildi.

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