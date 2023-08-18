Barınma krizine böyle çözüm buldular! Boğaziçi Üniversitesi'nde kulüp odaları zorla boşaltılıyor
Boğaziçi Üniversitesi yönetimi kulüpleri odalarından zorla çıkarıyor. Yönetim, kulüp odalarının olduğu yere özel güvenlikleri ve sivil polisleri gönderdi.
Melisa Gülbaş
Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala, Boğaziçi Üniversitesi’nde barınma krizi kapıda bekliyor.
Yaklaşık 1200 öğrencinin açıkta kaldığı yurt krizinde, üniversitenin “kayyum” olarak nitelendirilen yönetimi çareyi kulüp odalarına el koymakta buldu.
ÖĞRENCİLER ZORLA ÇIKARILDI, GÜVENLİK VE POLİS GÖNDERİLDİ
Boğaziçi Üniversitesi yönetimi kulüpleri odalarından zorla çıkarıyor. Yönetim, kulüp odalarının olduğu yere özel güvenlikleri ve sivil polisleri gönderdi.
Kulüp odalarının boşaltılmasını istemeyen öğrencilere güvenlik görevlileri emniyet güçleriyle beraber taşıma işlemine başlayacaklarını söyledi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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