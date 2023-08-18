'Yetmez ama evet' davasında Sezen Aksu'dan tepki çeken Merdan Yanardağ adımı: İcraya verdi!

2010 yılında yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda AKP iktidarına "yetmez ama evet" diyerek destek veren Sezen Aksu, kendisi hakkında 'yetmez ama evetçi' diyen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a 8 Kasım 2021 tarihinde 100 bin TL tazminat talebiyle dava açtı.

2022’nin Aralık ayında mahkeme Yanardağ’ın 30 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

İCRAYA VERDİ

30 bin TL talep eden Aksu, şu an hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan Yanardağ’ı icraya verdi. İcra işlemi için Aralık 2022 tarihinden bu yana herhangi bir tarih seçilebilecekken, Yanardağ’ın cezaevinde olduğu tarihte bu işlemin yapılması ise dikkat çekti.

YANARDAĞ NE DEMİŞTİ?

Merdan Yanardağ’ın Sezen Aksu’nun açtığı davaya konu olan sözleri ise şöyle:

"Sezen Aksu’ya ben hatırlatmak isterim, Sezen Aksu bu ülkedeki en kirli yetmez ama evetçilerden biridir. Altını çizerek söylüyorum, en kirli. Çünkü biz hayır kampanyası yürütürken kişisel olarak, gazeteci olarak, aydın olmaya çalışan insanlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yarısını iki cihanda birden lekeli olmakla suçladı. Biz bunu unutmadık Sezen Aksu. Ki niye şaşırıyorsun? Senin verdiğin yetkiyi, sizin verdiğiniz yetkiyi AKP iktidarı tepe tepe kullanıyor. Niye şaşırıyorsun? Bu cehennemin yolunu döşeyenlerden biri de sensin. Maalesef sensin.

Bu yüzden ben senin şarkılarını artık dinlemiyorum. Haberini yaptık, biz haberde objektifiz. Haberde de hiçbir sıfat kullanmadık. Hiçbir yorum ve değerlendirme yapmadık. Tarkan da retweetlemiş, mesajını paylaşmış Sezen Aksu’nun. Tarkan’ın daha tutarlı olduğunu düşünüyorum ben. 2010 referandumunda bugünkü bu berbat yargı düzeninin temelleri atılan o dönemde, hayır kampanyası yönetenlere ‘iki cihanda birden lekeli’ dedi. Ben hiçbir zaman unutmadım, unutmayacağım da. Öyle bir hava eti ki o zaman AKP’yi desteklemek neredeyse ilericilik, solculuk haline getirilecekti birileri tarafından.

Gördünüz mü kendinizi parçaladığınız iktidarın memleketi nasıl bir noktaya getirdiğini? Tebrik ederim sizi. Şimdi istediğiniz yerinize kına yakabilirsiniz. Şu arada İkizdere falan vazgeçin bunlardan, bunlar sizin işiniz değil, biz mücadele ediyoruz merak etmeyin. Biz buradayız, meydan boş değil. Biz o gün de mücadele ettik, bedelini ödedik, hapis yattık gerekirse, hakkımızda davalar açıldı. Para cezaları kesildi. Gazetelerimiz kapatıldı, televizyonlarımız basıldı, evlerimiz talan edildi, basıldı. Bilgisayarlarımıza el konuldu, telefonlarımıza el konuldu ama biz mücadele ettik. ‘İki cihanda birden lekelisiniz’ lafını bir gün yutacaksınız siz, yuttunuz da zaten. Bunu unutmayın."