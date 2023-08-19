Sedat Peker'den aylar sonra ilk fotoğraf: Eşi Özge Peker paylaştı

"Dijital tecrit" altında olduğu belirtilen organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle yargılanan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sosyal medya hesabından ailesiyle olan bir fotoğraf paylaştı. Sedat Peker, aylar sonra ilk defa görüntülendi.

Sedat Peker'den aylar sonra ilk fotoğraf: Eşi Özge Peker paylaştı

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından doğum günü sebebiyle bir paylaşım yaptı.

Özge Peker, eşi Sedat Peker ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafa, "Yeni yaşımı sevgiyle kucaklıyorum. Hoş geldin 42" yorumunu yazdı.

Sedat Peker'den aylar sonra ilk fotoğraf: Eşi Özge Peker paylaştı - Resim : 1

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