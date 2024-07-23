Lugano-Fenerbahçe Maçının İlk 11'i Belli Oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ilk sınavını bu akşam verecek. Mourinho'nun Lugano maçında sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi bir maçta boy gösteriyor.
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkıyor.
Müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Andre Pires Ribeiro (Portekiz)
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Bislimi, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
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