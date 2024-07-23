Lugano-Fenerbahçe Maçının İlk 11'i Belli Oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ilk sınavını bu akşam verecek. Mourinho'nun Lugano maçında sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

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Lugano-Fenerbahçe Maçının İlk 11'i Belli Oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi bir maçta boy gösteriyor.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkıyor.

Müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Andre Pires Ribeiro (Portekiz)

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Bislimi, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

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