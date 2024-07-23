Trabzonspor Yeni Transferini Açıkladı

Trabzonspor, yeni transferi Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'yu KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Yeni Transferini Açıkladı

Trabzonspor, Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'yu KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, Boavista FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Boavista FC'ye, Futbolcunun bir başka kulübe Transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %10'u ödenecektir."

PEDRO JORGE YILLIK NE KADAR KAZANACAK?

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;2024/2025 Futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

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