Trabzonspor Yeni Transferini Açıkladı

Trabzonspor, Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'yu KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, Boavista FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Boavista FC'ye, Futbolcunun bir başka kulübe Transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %10'u ödenecektir."

PEDRO JORGE YILLIK NE KADAR KAZANACAK?

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;2024/2025 Futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.