Resmi Açıklama: Fenerbahçe, Samet Akaydin Hakkındaki Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydin'in takımdaki geleceği belli oldu. Performansı nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarının üzerine çevrildiği Akaydin için

Son Güncelleme:
Resmi Açıklama: Fenerbahçe, Samet Akaydin Hakkındaki Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euro karşılığında transfer ettiği Samet Akaydin'in Sarı-Lacivertlilerdeki performansı eleştiri konusu olmuştu.

Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde, o ara Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

Yunan ekibinde yarım sezon forma giyen Samet Akaydin, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye dönmüştü.

MOURINHO KARARINI VERDİ

EURO 2024 kadrosunda yer alan ve iyi bir turnuva geçiren Samet Akaydin'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusuydu.

Konuyla ilgili deneyimli savunmacının menajeri Ender Yurtgüven'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Samet Akaydin'in Hollanda maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığını belirten Yurtgüven, "2 gün önce Fenerbahçe'de çalışmalara katıldı. Dolayısıyla Avrupa maçı listesinde olmaması kadroda düşünülmediği anlamına gelmiyor" dedi.

Mario Branco ile görüştüklerini aktaran menajer, "Kendisi bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi" şeklinde konuştu.

Ender Yurtgüven sözlerini şöyle tamamladı:

"Samet Akaydin yoluna Fenerbahçe'de devam edecek. Bize verilen bilgi bu şekilde. Tüm inisiyatif Fenerbahçe'de."

Etiketler
Fenerbahçe Samet Akaydın
Son Güncelleme:
Real Madrid'de Arda Güler Çıkmazı! Takımdan Ayrılmak mı İstedi? Bomba İddia! Ayrılıyor
NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler
NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu
Trabzonspor Yeni Transferini Açıkladı Trabzonspor Yeni Transferini Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmek Bakın Neymiş Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmek Bakın Neymiş
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!