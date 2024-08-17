Lugano - Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda önemli bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, İsviçre temsilcisi Lugano ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

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Lugano - Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Thun Arena'da oynanacak mücadelenin hakemleri de belli oldu.

Zorlu karşılaşmada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Morten Krogh düdük çalacak. Krogh'un yardımcılıklarını Dennis Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR'da görev alacak.

Kaynak: İHA

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