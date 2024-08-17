Fenerbahçe'nin Brezilyalısına İtalya'dan Talip Çıktı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Joao Pedro'ya İtalya'dan takip çıktığı bildirildi. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini kısa sürede feshetmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin Brezilyalısına İtalya'dan Talip Çıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrodan ayrılması beklenen isimlerle ilgili de haberler gelmeye başladı.

Sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Joao Pedro'ya İtalya'dan bir talip çıktığı bildirildi.

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre, İtalya Serie B ekiplerinden Salernitana, 32 yaşındaki futbolcuyla görüşme yaptı. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini kısa sürede feshetmesi bekleniyor.

Fenerbahçe forması altında 28 maça çıkan Pedro, 5 kez gol sevinci yaşamıştı.

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