Fenerbahçe-Göztepe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği maçın VAR hakemi belli oldu. Karşılaşmanın VAR hakemi, Mustafa İlker Coşkun oldu.

Fenerbahçe Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 21.45'te Göztepe ile karşılaşacak. Müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Ogün Kamacı yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Tolga Güldibi olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR'da Serkan Çimen eşlik edecek.