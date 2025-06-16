Livakovic ile İlgili Bomba İddia

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Süper Lig’de sezonu Galatasaray’ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hırvatistan basınına göre, Livakovic’in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hırvat milli kalecinin takımdaki konumundan memnun olmadığı belirtilirken, kariyerine Avrupa’nın büyük liglerinden birinde devam etmek istediği iddia edildi.

Mourinho’nun da performasından memnun olmadığının söylendiği Livakovic’in, İngiltere ve İspanya’dan bazı takımların radarında olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi