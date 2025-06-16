Livakovic ile İlgili Bomba İddia

Fenerbahçe'nin eleştirilen kalecisi Livakovic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi. Yıldız kalecinin rotasının İngiltere veya İspanya olabileceği belirtildi.

Livakovic ile İlgili Bomba İddia
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de sezonu Galatasaray’ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hırvatistan basınına göre, Livakovic’in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hırvat milli kalecinin takımdaki konumundan memnun olmadığı belirtilirken, kariyerine Avrupa’nın büyük liglerinden birinde devam etmek istediği iddia edildi.

Mourinho’nun da performasından memnun olmadığının söylendiği Livakovic’in, İngiltere ve İspanya’dan bazı takımların radarında olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Turnayı Gözünden Vurdu, Genç Yıldız İçin Devler Sıraya GirdiFenerbahçe Turnayı Gözünden Vurdu, Genç Yıldız İçin Devler Sıraya GirdiSpor
Fenerbahçe'ye En-Nesyri Piyangosu! Astronomik Teklif Ortaya ÇıktıFenerbahçe'ye En-Nesyri Piyangosu! Astronomik Teklif Ortaya ÇıktıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Kayserispor Kasasına 207.8 Milyon Lira Koydu Kayserispor Kasasına 207.8 Milyon Lira Koydu
Ne Hamsi Ne Palamut Ne İstavrit: Uzmanlar En Sağlıklı Balığı Açıkladı Ne Hamsi Ne Palamut Ne İstavrit: Uzmanlar En Sağlıklı Balığı Açıkladı
Çaykur Rizespor'da İlhan Palut'la Bir Sezon Daha Çaykur Rizespor'da İlhan Palut'la Bir Sezon Daha
Onlar Yatak Odanızın Sessiz İstilacıları: Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat! Onlar Yatak Odanızın Sessiz İstilacıları: Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak
Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı
Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek
Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında
Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor