Çaykur Rizespor'da İlhan Palut'la Bir Sezon Daha
Süper Lig'de Çaykur Rizespor, teknik direktör kararını verdi. İlhan Palut'la bir yıllık imzalar atıldı.
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Süper Lig’in köklü ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıl daha devam etme kararı aldı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz, İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştır. İstikrarlı şekilde iki yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut'a hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA