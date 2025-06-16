Çaykur Rizespor'da İlhan Palut'la Bir Sezon Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in köklü ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıl daha devam etme kararı aldı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz, İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştır. İstikrarlı şekilde iki yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut'a hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA