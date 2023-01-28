Lider galibiyet serisini 10 maça çıkardı
Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u Mertens, Dubois ve Rashica ve Yunus Akgün'ün golleriyle 4-0 yendi. Aslan, galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'a konuk oldu.
Mücadele Çotanak Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Bahattin Şimşek görev aldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynadığı maçta rakibini 4-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın gollerini 45+3'te Dries Mertens, 60'ta Leo Dubois, 88'de Milot Rashica ve 90+5'te Yunus Akgün kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi penaltı atışından yararlanamadı.
GALİBİYET SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de üst üste 10'uncu galibiyetini elde etti.
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