Laureus Dünya Spor Ödülleri, sahibini buldu

Laureus Dünya Spor Akademisi tarafından 2000 yılından bu yana spor dünyasının erkek ve kadınlarda en iyilerine verilen 'Laureus Dünya Spor Ödülleri' sahiplerini buldu.

Aralarında Raul Gonzalez, Alessandro Del Piero, Michael Johnson, Franz Klammer, Cafu, Francesco Totti, Mika Hakkinen, Nadia Comaneci gibi isimlerin de olduğu 69 sporcudan oluşan jüri, 2023 yılının en iyilerini açıkladı.

Törende, tenisçi Rafael Nadal, jimnastikçi Simone Biles, İngiliz futbolcu Jude Bellingham, 2023'te Kadınlar Dünya Şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı ve oyuncusu Aitana Bonmati, kaykaycı Arias Trew, tekerlekli sandalyede şampiyonlukları bulunan tenisçi Diede de Groot ödül aldı.

Bellingham: 'İyi Bir Örnek Olmak istiyorum'

Gelecek vaat eden sporcu ödülüne layık görülen Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham, törende yaptığı konuşmada, Barcelona'ya karşı 3-2 kazandıkları ve galibiyet golünü attığı maçla ilgili 'Son 24 saat olağanüstü oldu.' dedi.

Real Madrid'de takım arkadaşları, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarlarla birlikte çok güzel bir grup olduklarını kaydeden Bellingham, Bayern Münih'e karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final eleme turu için de 'Çok zor. Umarım formda olur ve iyi oynarız. Şu anda kariyerimde çok büyük zevk aldığım bir dönemden geçiyorum. Futbol yıldızı olmanın sorumluluk getirdiğine inanıyorum. İyi bir örnek model olmamız gerek. Mükemmel değilim ama iyi bir örnek olmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.